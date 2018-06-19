В Гомельской области разыскивают 16-летнего подростка

  • 19 июня 2018, 17:20
  • 1012
  • 0


28 мая пропал 16-летний Богдан. Спустя три недели о его местонахождении по-прежнему ничего не известно.

Подростка разыскивает Калинковичский РОВД. По имеющейся информации парень проживает в Речице, однако не исключено, что он может находится в любом уголке страны.

Если вам известно что-либо о местонахождении Богдана, просьба сообщить по телефонам +375 (29) 831-75-40, 8 (02345) 4-30-74.



gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Речица (1291), Калинковичи (486)

Метки: Общество (30429), Область (5623)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


Самое читаемое