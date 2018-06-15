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Криминальный курьез в Речице: чтобы угнать автомобиль, злоумышленникам пришлось его отремонтировать. Но их все равно нашли

  • 15 июня 2018, 09:34
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В пятницу, 8 июня, неизвестные похитили Audi 80 с неохраняемой стоянки у дома речичанина. 9 июня было возбуждено уголовное дело о краже автомобиля.

Как прокомментировал заместитель начальника РОВД Андрей Семков, сотрудники милиции отрабатывали гаражные кооперативы по всему городу в поисках украденного авто. Один из опрошенных горожан рассказал, что видел похожий транспорт у одного из гаражей своего кооператива. Информация была проверена, выяснилось, что это и есть угнанная Audi 80. По подозрению в преступлении задержаны двое безработных речичан 1995-го (ранее был судим за кражу) и 1997 года рождения.

Стоит отметить, что, по словам владельца, машина находилась в неисправном состоянии. Тем не менее это не стало проблемой для «рукастых» угонщиков. Может, не тому «бизнесу» себя посвятили?


Дняпровец
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Места: Речица (1290)

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