«Он ходил за вами!» Суд пересматривает дело речицких врачей, осужденных за смерть пациента от ангины

Врачи, которых суд признал виновными в смерти 40-летнего жителя Речицы Анатолия Ковалевича, не согласны с приговором и подали апелляционные жалобы в Гомельский областной суд.

13 июня прошло первое заседание, рассказали TUT.BY в областном суде. Администрация районной больницы также считает, что между смертью пациента и действиями медиков нет прямой связи, а размер компенсации морального вреда, который учреждение должно выплатить вдове, завышен.

Трагедия произошла 21 мая 2016 года. За день до этого Анатолий Ковалевич с диагнозом «фолликулярная ангина» попал в инфекционное отделение Речицкой районной больницы. Там спустя сутки его состояние ухудшилось. Мужчина ходил то на пост к медсестрам, то к дежурным докторам и жаловался на боль, просил вызвать лора, — но его просьбы игнорировали, а врача не вызывали, так как в больнице был выходной. Зато вызвали психиатра. За несколько минут до смерти мужчина в очередной раз пришел в приемный покой к дежурному врачу, его попросили подождать, поскольку доктора не было. «У меня что-то застряло в горле», — это последнее, что сказал мужчина, посинел, упал и умер.

Вдова Анатолия Анна два года доказывала виновность врачей, ей трижды отказывали в возбуждении уголовного дела. Но женщина не сдавалась и доказала в суде — в смерти мужа виноваты врачи, а не трагическая случайность.

В апреле суд Речицкого района признал кардиолога Татьяну Кравченко и терапевта Екатерину Шабетник виновными в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшим по неосторожности смерть пациента.





Каждой из них было назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа на срок три года (прокурор просил четыре), штрафа в размере 980 рублей и лишения права заниматься медицинской деятельностью сроком на пять лет.

Кроме этого, Анна подавала гражданский иск к районной больнице с требованием моральной компенсации. Суд вынес решение о выплате ей 60 тысяч.

Врачи вины своей не признали и подали апелляционную жалобу.

Как передает «Радио Свобода», во время ее рассмотрения судья Ирина Владыка напомнила, что больной неоднократно жаловался на ухудшение состояния, просил помощи, а его игнорировали. «Он ходил за вами! За одной и за второй! За какое время развивается абсцесс? Не знаете? А я знаю — от трех часов до суток. Вы могли вызвать оториноларинголога, хирурга — и они бы заметили абсцесс. И вас что, не учили, что заболевания могут протекать атипично?» — говорила судья.

Адвокат пострадавшей Павел Шамко также уверен, что врачи могли спасти Анатолия. Для этого нужно было немного — позвать оториноларинголога, осмотреть горло больного с помощью не шпателя, а специального зеркала, заметить абсцесс и принять меры по лечению. Ковалевич не имел сложного неизлечимого заболевания, и его смерть можно было предотвратить.

Судебная коллегия отложила заседание до 4 июля, чтобы вызвать в суд экспертов. Те не усмотрели непосредственной связи между действиями медиков и смертью мужчины. На эти выводы экспертизы и ссылаются обвиняемые.