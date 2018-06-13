В Речице нетрезвая женщина, перелезая к соседке, сорвалась с балкона

В воскресенье, 10 июня, в реанимацию доставлена жительница Речицы 1991 года рождения. У девушки многочисленные травмы, в том числе переломы рук и компрессионный перелом грудного отдела позвоночника.

Как прокомментировал заместитель начальника РОВД Андрей Семков, предполагается, что речичанка, которая воспитывает четверых детей и находится в декретном отпуске, вернулась домой от подруги в нетрезвом состоянии. Её сожитель 1963 года рождения попросил барышню угомониться и лечь спать. Однако она совету не вняла и отправилась на кухню. Через некоторое время мужчина обнаружил кухню пустой.

Как выяснилось, мятежная душа декретницы потребовала продолжения банкета. Понимая, что вторая половина из квартиры её в таком состоянии не выпустит, молодая женщина попыталась перелезть через балкон на втором этаже к соседке, якобы покурить вместе. Как призналась после, поступала так неоднократно. Однако в этот раз алкоголь сыграл не в пользу пострадавшей: она сорвалась вниз.

По факту проводится проверка.