Рубелэко 04/06-24/06:
Весна-7 04/06 - 17/05:

Два руководителя сельхозпредприятий в Речицком районе переложили штрафы ГАИ на подчиненных

  • 13 июня 2018, 09:50
  • 1236
  • 0


Два руководителя сельскохозяйственных предприятий в Речицком районе переложили штрафы за превышение скорости на подчиненных. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БелТА.

Должностные лица в 2017 году при управлении служебными автомобилями превысили скоростной режим более чем на 12 км/ч. Нарушение зафиксировало в автоматическом режиме специальное техническое средство с функцией фотосъемки. Информация об этом поступила на предприятие. Чтобы избежать ответственности, руководители представили в органы внутренних дел недостоверные сведения: якобы их водители были в тот момент за рулем автомобилей. В результате этого невиновные были подвергнуты административным взысканиям.

В отношении двух руководителей за злоупотребление служебными полномочиями возбуждены уголовные дела. Прокурор направил их для организации расследования в Речицкий районный отдел Следственного комитета Беларуси.

Одновременно в местный райисполком внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших этим нарушениям. Прокурор потребовал привлечь руководителей сельскохозяйственных предприятий к дисциплинарной ответственности.


БелТА
Ирвинг группа 09/06 - 15/06:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Речица (1287)

Метки: Криминал (10004), Область (5594)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 12/06 - 13/06:

Самое читаемое