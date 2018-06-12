Рубелэко 04/06-24/06:
Весна-7 04/06 - 17/05:

В Речицком районе перевернулся трактор, груженый дровами — фото

  • 12 июня 2018, 11:55
  • 890
  • 0


В Речицком районе неподалёку от деревни Холмеч на проселочной дороге перевернулся трактор, груженый дровами.




Снимками происшествия поделился читатель «Сильных Новостей». Тяжелый трактор съехал на обочину и свалился с насыпи. О пострадавших не сообщается.


gomel.today
Ирвинг группа 09/06 - 15/06:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Брагин (152)

Метки: Происшествия (12058), Авто (5377)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 12/06 - 13/06:

Самое читаемое