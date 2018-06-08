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Фотофакт: на трассе Гомель-Речица на мосту через Днепр перевернулся цементовоз

  • 08 июня 2018, 18:33
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На трассе Гомель-Речица перевернулся цементовоз. Движение по одной из полос оказалось затруднено.

Как видно на фотографиях наших читателей, цементовоз перевернулся на бок — цемент оказался на асфальте. Что стало причиной аварии пока неизвестно.



gomel.today
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Места: Гомель (22540), Речица (1286)

Метки: Авто (5360), Происшествия (12020)

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