Рубелэко 04/06-24/06:
Весна-7 04/06 - 17/05:

Видеофакт. Спасатели доставали «Ладу» из Днепра

  • 06 июня 2018, 13:47
  • 829
  • 0


5 июня в Речицком районе спасатели достали утонувшую в Днепре «Ладу».

Автомобиль, по предварительной версии, съехал в водоем из-за того, что водитель не поставил его на стояночный тормоз, а также не предпринял другие меры по фиксации машины на берегу.

При помощи лебедочного троса сотрудники МЧС извлекли из реки ВАЗ 20101 2007 года выпуска.

Пострадавших нет, сообщает МЧС.


Naviny.by
Гомельоблдорстрой 06/06 - 08/06:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Речица (1285)

Метки: Происшествия (12000)

Комментарии правила

Тривижн 04/06-10/06:

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 05/06 - 06/06:

Самое читаемое