Видеофакт. Спасатели доставали «Ладу» из Днепра
- 06 июня 2018, 13:47
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Места: Речица (1285)
Метки: Происшествия (12000)
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