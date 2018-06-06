Видеофакт. Спасатели доставали «Ладу» из Днепра

5 июня в Речицком районе спасатели достали утонувшую в Днепре «Ладу».

Автомобиль, по предварительной версии, съехал в водоем из-за того, что водитель не поставил его на стояночный тормоз, а также не предпринял другие меры по фиксации машины на берегу.

При помощи лебедочного троса сотрудники МЧС извлекли из реки ВАЗ 20101 2007 года выпуска.

Пострадавших нет, сообщает МЧС.