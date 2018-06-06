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В Речице на улице избили 23-летнюю девушку, она в реанимации

  • 06 июня 2018, 13:32
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Утром 3 июня в воскресенье на территории бывшего консервного завода обнаружена женщина без сознания. С многочисленными травмами, среди которых тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей носа, гематомы и ссадины, она была доставлена в реанимацию.

Как прокомментировал заместитель начальника РОВД Андрей Семков, на данный момент пострадавшая контакту не доступна. Однако, её личность удалось установить силами оперативных сотрудников в течение суток по характерным татуировкам. Известно, что это речичанка 1995 года рождения, которая находится в декретном отпуске. Проводится проверка обстоятельств.


Марина Атаманчук, Дняпровец
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Места: Речица (1285)

Метки: Происшествия (12000), Область (5573)

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