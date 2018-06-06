В Речице на улице избили 23-летнюю девушку, она в реанимации

Утром 3 июня в воскресенье на территории бывшего консервного завода обнаружена женщина без сознания. С многочисленными травмами, среди которых тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей носа, гематомы и ссадины, она была доставлена в реанимацию.

Как прокомментировал заместитель начальника РОВД Андрей Семков, на данный момент пострадавшая контакту не доступна. Однако, её личность удалось установить силами оперативных сотрудников в течение суток по характерным татуировкам. Известно, что это речичанка 1995 года рождения, которая находится в декретном отпуске. Проводится проверка обстоятельств.