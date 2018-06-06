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Под Речицей женщина за рулем не справилась с управлением, съехала в кювет и перевернулась

  • 06 июня 2018, 11:09
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Фото носит иллюстративный характер

Вчера утром на автодороге «Речица — Хойники» 41-летняя женщина на Rover 75 съехала с кюфет и перевернулась.

Авария произошла на 113 километре. Водитель ехала в сторону Речицы, но на закруглении дороги не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и госпитализирована в районную больницу.


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Места: Речица (1285)

Метки: Авто (5349), Область (5573), Происшествия (12000)

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