Под Речицей женщина за рулем не справилась с управлением, съехала в кювет и перевернулась

Вчера утром на автодороге «Речица — Хойники» 41-летняя женщина на Rover 75 съехала с кюфет и перевернулась.

Авария произошла на 113 километре. Водитель ехала в сторону Речицы, но на закруглении дороги не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и госпитализирована в районную больницу.