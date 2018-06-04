Речичанин продал авто по расписке. В итоге ни транспорта, ни денег

Похоже, что, решив продать свой старенький «ВАЗ 21013», 57-летний житель нашего города столкнулся с мошенником. Молодой и энергичный гомельчанин написал расписку о покупке и уехал на авто восвояси. Конечно же, заверив расплатиться позже.

Речичанин подождал недельку, вторую, третью. Потом ещё немного подумал и пошёл в милицию. Там уже выяснили, что двадцатилетний покупатель расписку оформил на чужой паспорт, практически сразу перепродал «ВАЗ» с небольшой накруткой. И, конечно же, не собирался производить какие-либо расчёты с владельцем машины. Есть основания полагать, что в криминальной биографии молодца это не единственный случай мошенничества.