Рубелэко 04/06-24/06:
Весна-7 04/06 - 17/05:

Речичанин продал авто по расписке. В итоге ни транспорта, ни денег

  • 04 июня 2018, 10:07
  • 1367
  • 0


Похоже, что, решив продать свой старенький «ВАЗ 21013», 57-летний житель нашего города столкнулся с мошенником. Молодой и энергичный гомельчанин написал расписку о покупке и уехал на авто восвояси. Конечно же, заверив расплатиться позже.

Речичанин подождал недельку, вторую, третью. Потом ещё немного подумал и пошёл в милицию. Там уже выяснили, что двадцатилетний покупатель расписку оформил на чужой паспорт, практически сразу перепродал «ВАЗ» с небольшой накруткой. И, конечно же, не собирался производить какие-либо расчёты с владельцем машины. Есть основания полагать, что в криминальной биографии молодца это не единственный случай мошенничества.


Оксана Мшар, Дняпровец
Доставка 04/06 09:30 - 05/06:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Речица (1281)

Метки: Авто (5339), Криминал (9966), Область (5562)

Комментарии правила

Тривижн 04/06-10/06:

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 04/06:

Самое читаемое