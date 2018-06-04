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Под Речицей сельчанин угнал у новоиспеченного друга авто и врезался в дерево

  • 04 июня 2018, 09:44
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В Речицком районе дружба двух мужчин дала трещину: пока товарищ спал, сосед угнал его машину и врезался в дерево.

Мужчина переехал в деревню совсем недавно, быстро наладил контакт с соседями и вошел в доверие.

Однако вечером 22 мая мужчине захотелось разнообразить свой досуг. Поздним вечером он решил воспользоваться автомобилем нового друга, и его отнюдь не смутит факт, что тот уже давно спал. Взяв ключи, сосед отправился в путешествие по деревне. Но длилось оно недолго: мужчина врезался в дерево, сообщил «Дняпровец».

Фото носит иллюстративный характер


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Места: Речица (1281)

Метки: Авто (5339), Область (5562), Происшествия (11972)

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