В Речице владелец веломагазина бесплатно меняет покрышки инвалидам-колясочникам

Владелец магазина велосипедов Константин Тарасенко решил бесплатно менять покрышки на инвалидных колясках жителям Речицы, сообщает «Радыё Свабода».

Как появилась такая идея?

В сообществе веломагазина, которым руководит Константин вместе с братом Виктором, 24 мая появилось сообщение, что любой колясочник в Речице может бесплатно получить новые покрышки для своей коляски.

За несколько часов до этого, когда Константин выходил из магазина, к нему подъехал нищий-колясочник с просьбой помочь. Константин заметил, что у колясочника была полностью стерта покрышка, и предложил ее бесплатно заменить.

Как говорит владелец магазина, велосипеды для него — это совмещение хобби и бизнеса. Магазину удается уделять время только на выходных, так как в остальные дни он работает инженером. До того дня Константин не сталкивался с колесами для инвалидных колясок, только иногда в его магазине искали покрышки на детские коляски. Заказывая пару покрышек для одного колясочника, Тарасенко решил договориться еще о нескольких, чтобы помочь тем, кому это необходимо.





Одна покрышка стоит 15 рублей, но меняются они парами.

За неделю за заменой покрышек обратились три человека.

«Если возможность есть, значит надо что-то сделать. Если это людям будет нужно, отпишутся человек 5, 7, 10, закажу один раз покрышки, всем поменяем. Люди, которые умеют менять, есть», — говорит Константин Тарасенко.

Сколько колясочников в Речице?

Официальной статистики по колясочникам в Речице нет.

На январь 2018 года местный райисполком получил 634 заявки на новые коляски, но выдали их не всем, расказала Свободе заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Речицкого райисполкома Наталья Мустафина.

«Вообще государство само ремонтирует коляски бесплатно», — отреагировала на акцию велосипедной магазины Мустафина.





Согласно постановлению Совета Министров № 1722 об обеспечении граждан средствами реабилитации, государство должно выдать коляски всем людям с инвалидностью, имеющих медицинское подтверждение, что коляска необходима. Чтобы получить коляску, нужно собрать пакет из девяти документов.

В зависимости от типа коляска может выдаваться на 4-7 лет. За определенное время эксплуатации бесплатно отремонтировать коляску можно один раз. Замена покрышек также считается ремонтом.

Почему колясочником неудобно обращаться за бесплатным ремонтом?

«Государственный» ремонт коляске ограничивает человека, считает председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников Евгений Шевко.

Алгоритм бесплатного ремонта:

Возок отдают в органы социальной защиты.

Ремонтировать его везут в Минск.

Ремонт одной коляски занимает минимум месяц.

«Если у человека одна коляску, то как он отдаст её? На чем он тогда будет ездить? Даже на один день отдать, это уже ограничение — нужно весь день провалятся в постели», — объясняет Шевко.

Хватает ли одного бесплатного ремонта для комфортного пользования коляской?

Это зависит от человека и типа коляски.

Активные колясочники могут менять покрышки как раз в месяц, так и раз в год. Стандартных покрышек на все время эксплуатации коляски хватает только при перемещении по квартире, говорит Евгений Шевко. Иногда выдают коляски с полиуретановыми колесами, которые почти не изнашиваются, но на улице пользоваться ими неудобно.