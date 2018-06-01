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Нетрезвый речичанин забросал военкомат яйцами

  • 01 июня 2018, 19:28
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Вечером 13 мая, будучи навеселе, 24-х летний житель Речицы вышел в центр города и забросал куриными яйцами военкомат.

«Наступление» ожидаемо закончилось в милиции. Сейчас детина всячески отрицает какие-либо «военные действия» и клянётся, что бес попутал. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса (хулиганство).


dneprovec.by
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Места: Речица (1278)

Метки: Криминал (9957)

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