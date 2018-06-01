В Речице бесправник сбил женщину-пешехода. Пострадавшую госпитализировали
- 01 июня 2018, 11:18
- 726
- 0
Места: Речица (1278)
Метки: Авто (5328), Происшествия (11955), Область (5552)
В Индии три друга хотели снять на видео, как играют в пруду, но сняли собственную смерть
В Гомеле парень сбросился с крыши многоэтажного дома. У него были проблемы с законом (обновлено)
Удалить все снимки с Колей! Журналисты побывали на последнем звонке в школе, где учится сын президента
«Реальных поставщиков видел в колонии 2-3 раза». Разговор с гомельчанином, который отсидел «за наркотики» 7,5 лет
18 единиц техники и 63 спасателя. В Гомеле ликвидировали крупный пожар на деревообрабатывающем предприятии — фото
Самое обсуждаемое
«На нас план, что ли, делают?» После развода суд решил разделить квартиру между супругами, а мать с детьми попали из-за этого на СОП
«Ребята поддерживают». Как «Папа-тренер» из Гомеля вступился за гомофобов
Витебская семья пытается наказать убийц своей собаки
Комбайны вместо берёз: в Гомеле при подготовке к выставке вырубили деревья
Фотофакт: мост из Любенского микрорайона в Новобелицу не ремонтируют уже три месяца
Демьяна Бедного или Никольская? Улице в Гомеле хотят вернуть дореволюционное название
«Реальных поставщиков видел в колонии 2-3 раза». Разговор с гомельчанином, который отсидел «за наркотики» 7,5 лет