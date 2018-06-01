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В Речице бесправник сбил женщину-пешехода. Пострадавшую госпитализировали

  • 01 июня 2018, 11:18
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31 мая около 19:20 на улице Советской 30-летний водитель-бесправник сбил пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе.

«Сеат Кордоба» двигался в направлении улицы Снежкова. На пешеходном переходе, который был обозначен разметкой и знаками, автомобиль наехал на 65-летнюю женщину, сообщает УВД. Пенсионерка получила телесные повреждения, ее госпитализировали в травматологическое отделение районной больницы.


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