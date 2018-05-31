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В Речице на пожаре погиб 83-летний пенсионер — фото

  • 31 мая 2018, 12:10
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Вчера вечером в Речице загорелся дом. Спасатели, прибывшие на место, ликвидировали возгорание, однако спасти хозяина не удалось.

На чердаке сотрудники МЧС нашли труп 83-летнего пенсионера.

Причина пожара устанавливается, одна из версий — неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе ведомства.






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Места: Речица (1276)

Метки: Происшествия (11945), Область (5546)

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