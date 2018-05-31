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В Речице на пляже у молодого человека украли телефон

  • 31 мая 2018, 12:00
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Преступник воспользовался тем, что гаджет остался без присмотра на покрывале.

23-летний парень 4 мая отдыхал на берегу Ведрича, телефон он оставил без присмотра на покрывале на несколько часов. Когда вернулся, то, очевидно, девайса не обнаружил. Сотрудники РОВД констатируют, что такие кражи не редкость и призывают быть внимательнее.


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Места: Речица (1276)

Метки: Криминал (9948)

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