В Речице на пляже у молодого человека украли телефон

Преступник воспользовался тем, что гаджет остался без присмотра на покрывале.

23-летний парень 4 мая отдыхал на берегу Ведрича, телефон он оставил без присмотра на покрывале на несколько часов. Когда вернулся, то, очевидно, девайса не обнаружил. Сотрудники РОВД констатируют, что такие кражи не редкость и призывают быть внимательнее.