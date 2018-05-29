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Под Речицей столкнулись «Ауди» и «Фольксваген»

  • 29 мая 2018, 17:19
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Утром 29 мая на автодороге Речица — Светлогорск столкнулись «Ауди» и «Фольксваген».

Как нам рассказал Павел Карпович, инспектор ДПС отдела ГАИ Речицкого РОВД, обе машины ехали со стороны города Светлогорска в сторону Речицы. Автомобиль «Ауди» двигался впереди и притормозил, чтобы повернуть налево, на объездную дорогу.

Предположительно, двигавшийся сзади «Фольксваген» не заметил поворота и столкнулся с «Ауди». В результате ДТП «легковушка» оказалась в кювете. К счастью, в аварии никто не пострадал.




Госавтоинспекция в очередной раз напоминает водителям, что на дороге нужно быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.


Дняпровец
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Места: Речица (1274)

Метки: Авто (5315), Область (5534), Происшествия (11929)

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