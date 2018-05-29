Под Речицей столкнулись «Ауди» и «Фольксваген»
- 29 мая 2018, 17:19
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Места: Речица (1274)
Метки: Авто (5315), Область (5534), Происшествия (11929)
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