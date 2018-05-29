«По плечу хлопала, руки гладила». В Речице пенсионера обокрала «работник энергосбыта»

В Речице 88-летний мужчина стал жертвой мошенников: он пошел на поводу у лже-сотрудника энергосбыта и остался без денег.

Женщина попала в дом к пенсионеру, представившись работником энергосбыта. Документы пожилой мужчина проверять не стал, чем и воспользовалась мошенница. В квартире она пробыла около часа. «Здоровьем интересовалась, внучатами-детишками. По плечу хлопала, руки гладила», — вспоминает пенсионер.

Оказалось, что за душевный разговор полагалась плата — 50 рублей, именно такая сумма пропала из кармана жилетки, в которой был хозяин дома, сообщает местный портал «Дняпровец».

Подобные лже-сотрудники продолжают и дальше ходить по квартирам и «зачаровывать» одиноких людей долгими беседами. Обязательно предупредите родственников об уловках мошенников, ведь пожилые люди так часто теряют бдительность.