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«По плечу хлопала, руки гладила». В Речице пенсионера обокрала «работник энергосбыта»

  • 29 мая 2018, 12:13
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В Речице 88-летний мужчина стал жертвой мошенников: он пошел на поводу у лже-сотрудника энергосбыта и остался без денег.

Женщина попала в дом к пенсионеру, представившись работником энергосбыта. Документы пожилой мужчина проверять не стал, чем и воспользовалась мошенница. В квартире она пробыла около часа. «Здоровьем интересовалась, внучатами-детишками. По плечу хлопала, руки гладила», — вспоминает пенсионер.

Оказалось, что за душевный разговор полагалась плата — 50 рублей, именно такая сумма пропала из кармана жилетки, в которой был хозяин дома, сообщает местный портал «Дняпровец».

Подобные лже-сотрудники продолжают и дальше ходить по квартирам и «зачаровывать» одиноких людей долгими беседами. Обязательно предупредите родственников об уловках мошенников, ведь пожилые люди так часто теряют бдительность.


gomel.today
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Места: Речица (1273)

Метки: Криминал (9929), Область (5532)

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