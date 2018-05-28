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В Речице женщина во время пьяной ссоры зарезала мужа

  • 28 мая 2018, 11:09
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В субботу около полуночи в одной речицкой квартире произошла трагедия: женщина зарезала своего супруга.

Всё началось с распития спиртных напитков. Как это обычно бывает, пьянка переросла в ссору, где в ход женщина пустила нож. В результате конфликта 35-летний мужчина погиб.

Подозреваемая задержана, сообщили в пресс-службе МВД.


gomel.today
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Места: Речица (1272)

Метки: Криминал (9925), Область (5527)

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