В Речице женщина во время пьяной ссоры зарезала мужа

В субботу около полуночи в одной речицкой квартире произошла трагедия: женщина зарезала своего супруга.

Всё началось с распития спиртных напитков. Как это обычно бывает, пьянка переросла в ссору, где в ход женщина пустила нож. В результате конфликта 35-летний мужчина погиб.

Подозреваемая задержана, сообщили в пресс-службе МВД.