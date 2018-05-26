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В Речицком районе в аварии погиб водитель

  • 26 мая 2018, 13:55
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Около пяти часов утра недалеко от деревни Горваль произошло ДТП, в котором один человек погиб.

Как рассказали в Госавтоинспекции, автомобиль УАЗ, в котором находились двое мужчин, столкнулся с МАЗом. В результате аварии водитель УАЗа скончался на месте, пассажир доставлен в больницу. По всем фактам проводится проверка.


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Места: Речица (1271)

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