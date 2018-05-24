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Под Речицей водитель «Рено» не справился с управлением и врезался в дерево — фотофакт

  • 24 мая 2018, 11:22
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На «Головных сооружениях» недалеко от поворота на деревню Ребуса ночью в 1.30 водитель «Рено» не справился с управлением и врезался в дерево. К счастью, в аварии никто не пострадал.


Как сообщил Павел Карпович, инспектор ДПС отдела ГАИ Речицкого РОВД, водитель «Рено» находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В выдыхаемом воздухе у него оказалось более одного промилле алкоголя. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. По всем фактам ДТП проводится проверка.


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Места: Речица (1270)

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