Под Речицей водитель «Рено» не справился с управлением и врезался в дерево — фотофакт

На «Головных сооружениях» недалеко от поворота на деревню Ребуса ночью в 1.30 водитель «Рено» не справился с управлением и врезался в дерево. К счастью, в аварии никто не пострадал.





Как сообщил Павел Карпович, инспектор ДПС отдела ГАИ Речицкого РОВД, водитель «Рено» находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В выдыхаемом воздухе у него оказалось более одного промилле алкоголя. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. По всем фактам ДТП проводится проверка.