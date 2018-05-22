Министерство информации считает, что речицкая районка, опубликовавшая адреса «уклонистов», ничего не нарушила. У прокуратуры другое мнение

Прокуратура Речицкого района вынесла предупреждение главному редактору газеты «Днепровец» и военному комиссару Речицкого и Лоевского районов Гомельской области. Об этом районная прокуратура сообщила в ответ на жалобу Дениса Степаненко.

Поводом для жалобы стала публикация в газете «Днепровец». В ней военный комиссар сообщал об «уклонистах» от армии и называл их поимённо, в том числе сообщая адреса.

Активист Денис Степаненко счёл, что статья нарушает тайну частной жизни молодых людей, так как сообщает их адреса. Он написал жалобы в Министерство информации, Министерство обороны и прокуратуру.

Министерство обороны не увидело нарушения в публикации: "Согласно статье 2 Закона Республики Беларусь от 21 июля 2008 года "О регистре населения «персональными данными физических лиц является совокупность основных и дополнительных персональных данных, подлежащих внесению в регистр населения, а также данных о реквизитах документов, подтверждающих основные и дополнительные персональные данные конкретных физических лиц. Выше показаная информация и данные в газете "Днепровец" не публиковались».

Мининформ тоже не увидел нарушений законов «О СМИ» и «Об информации, информатизации и защите информации».

Зато прокуратура Речицкого района решила, что нарушения закона всё-таки были, и предупредила газету и военкомат о недопустимости подобных нарушений.

На сайте «Днепровца» адреса «уклонистов» уже убрали.







