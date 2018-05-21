Фотофакт: в Речицком районе перевернулась «Ауди 100», два человека госпитализированы

Вечером 20 мая на улице Советской в деревне Осов водитель автомобиля «Ауди 100» не справился с управлением, съехал в кювет и несколько раз перевернулся.

— За рулем автомобиля находилась девушка 1992 года рождения, которая не имеет водительского удостоверения, — рассказал Сергей Пырх, инспектор ДПС отдела ГАИ Речицкого РОВД. — На закруглении дороги девушка попросту не справилась с управлением. В результате ДТП сама водитель и пассажир, также женщина, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. По всем фактам аварии проводится проверка.











