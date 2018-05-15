Отплыл на 50 метров от берега и скрылся под водой. В Речице в Днепре утонул мужчина

В Речице неделю назад, 8 мая, коллеги отправилась на Днепр отдохнуть, однако для одного из мужчин этот день стал последним — он утонул.

48-летний мужчина решил открыть плавательный сезон. Дважды он заходил в воду и дважды выходил на берег целым и невредимым, заверяют товарищи. Но третья попытка оказалась фатальной: речичанин отплыл примерно на 50 метров от берега и скрылся под водой, сообщает «Дняпровец».

Работники ОСВОДа достали мужчину из воды, но было уже поздно: мужчина утонул.