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Отплыл на 50 метров от берега и скрылся под водой. В Речице в Днепре утонул мужчина

  • 15 мая 2018, 11:40
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В Речице неделю назад, 8 мая, коллеги отправилась на Днепр отдохнуть, однако для одного из мужчин этот день стал последним — он утонул.

48-летний мужчина решил открыть плавательный сезон. Дважды он заходил в воду и дважды выходил на берег целым и невредимым, заверяют товарищи. Но третья попытка оказалась фатальной: речичанин отплыл примерно на 50 метров от берега и скрылся под водой, сообщает «Дняпровец».

Работники ОСВОДа достали мужчину из воды, но было уже поздно: мужчина утонул.


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Места: Речица (1265)

Метки: ДТП и ЧП (393), Область (5470)

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