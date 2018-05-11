«Грехи старых предприятий, но будем решать». ЖКХ попытается осушить «битумное озеро» в Речице

Речицкие коммунальники попробуют осушить «битумное озеро», в котором на днях утонул щенок. Об этом TUT.BY рассказал главный инженер Речицкого райжилкомхоза Георгий Пузан.

— Это грехи старых предприятий, но сейчас концы уже не найдешь, придется решать проблему. Пока не знаем, что делать. По факту эту работу нужно проводить в морозы: битум бы замерз и крошился, и его легко можно было бы убрать. Сейчас он под действием положительных температур вязкий, как сметана. После обеда будем выезжать на место, изучать ситуацию, смотреть глубину этого озера, — прокомментировал главный инженер.

О том, что на окраине Речицы вот уже 20 лет существует «битумное озеро», стало известно на днях, когда туда угодил щенок. Спасти животное не удалось. После этого случая жители окрестных домов всерьез встревожились — ведь на месте собаки мог оказаться и маленький ребенок.

— Сколько там детских сандаликов и различных кед похоронено за эти двадцать лет — не сосчитать, — говорит пенсионер Евгений Жуков.