Пес попал в битумную ловушку на окраине Речицы. Спасти собаку не удалось. Жители переживают, что следующими могут пострадать люди (жесткие фото)

Несколько дней назад ветеринары в одной из клиник Речицы отчаянно боролись за жизнь щенка, которого им привезли местные спасатели. Вся шерсть собаки была в черном битуме. Отмыть его нельзя было даже растворителями. В попытках спасти собаку его пришлось обстричь. В одной из общин города в соцсетях волонтеры даже успели объявить о поиске хозяев для четверолапого потерпевшего.

Улица Кирпичная расположена на самой окраине Речицы. Рядом два закрытых предприятия: бывший кирпичный завод и бывший завод художественной керамики. Последнему некогда принадлежали очистные сооружения, а когда надобность в них миновала, в пустой отстойник во время одной из реконструкций цехового крыши сбросили ненужные излишки битума.





Битумной мусорке уже более 20 лет. И все это время жители окрестных домов пытались как-то устранить результат бесхозяйственности руководителей давно несуществующего завода. Битумное озеро прикидывали почвой, туда забросали разное старье. Но как только летом солнышко пригревало, все, что вбросили в битум, там утопало, а на поверхности снова появлялись черные пятна. А в жаркую погоду с солнечной стороны битум начинает сочится и через боковые борта обвалки бывшего отстойника.





Нынешняя майская жара рано пробудила битумную ловушку. Именно туда и попал молодой пес. Пронзительный скулеж услышал житель частного дома, что достраивается в нескольких десятках метрах от холма в середине с битумом Игорь Чарадник.









— Мы купили этот участок лет пять назад. Уже почти достроили дом. И я даже не знал, что совсем рядом такая опасное место — ну кусты и кусты, а что там — я не интересовался, — говорит Игорь. — Услышав вечером визг собаки, я пошел посмотреть, что там делается. Увидел лужу раскаленного днем на солнце битума, который уже к вечеру начал снова застывать и плотно держал в себе собаку. Я пытался вытащить его сам, но не справился и вызвал спасателей. Вместе с ними мы освободили щенка из битумного плена и отвезли его в ветклинику, где за его жизнь боролись ветеринары — отмывали, стригли, брили, поставили капельницу. Но все усилия не дали результата — на следующий день пес умер прямо под капельницей в клинике. Наверное наглотался этого всего, пытаясь освободиться в плена.









Уже позже, во время обсуждения ситуации с соседями Игорь узнал, что те много раз вытаскивали из битумной ловушки и детей, которым интересно было походить по дрожащей блестящей поверхности, которая в некоторых местах прорезалась черной прорвой, проглатывая ногу ребенка.

— Сколько там детских сандаликов и различных кед похоронено за эти двадцать лет — не сосчитать, — говорит еще один местный житель, пенсионер Евгений Жуков. — Хорошо, что взрослые успевали подбежать и вытащить. Рядом со своими домами просто на улице мы сами совместно оборудовали детскую площадку с горкой и качелями и здесь в выходные много детишек из окрестных домов собирается. Не уследишь, как их затянет на холм, который таит в себе опасность.





У Игоря Чарадника воспитывается четверо сыновей — трех, пяти, семи и пятнадцати лет. И если за старшего он более-менее спокоен, то, какая опасность может подстерегать малышей, вводит семью в ужас. Особенно, увидев то, что случилось с собакой.





— Если я не покошу вовремя траву около забора, так сразу сюда едут и экология, и санстанция, и мастера ЖЭУ и пишут предписания и протоколы. А здесь настоящая опасность: и экологическая, и чисто техническая, но ни одна государственная служба никого не наказывает и не устраняет этот ужас, — добавляет Игорь Чарадник.

Евгений Жуков говорит, что в прошлом году он лично ходил с этим вопросом на прием к районных руководителей, на место выезжал генеральный директор Речицкого райжилкомхоза Александр Рапейко и начальник землеустроительной службы Речицкого райисполкома Ольга Остапенко. Территория принадлежит городу. Генеральный речицкий коммунальник на словах пообещал тогда, что в ближайшее время опасное захоронение битума будет ликвидировано. Но дело за год так и не сдвинулось.

Сейчас в райжилкомхозе уже другой генеральный директор — бывший начальник местного отдела по чрезвычайным ситуациям Валерий Лялик, который ситуацию не знает. Гомельский зеленый портал попытался обратиться в райжилкомхоз с просьбой прокомментировать ситуацию. Там дали номер мобильного телефона заместителя генерального по жилищному и коммунальному хозяйству Валерия Тимошенко, который попросил нас позвонить позже, но потом к концу предпраздничного дня 8 мая так и не снимал трубку.

По прогнозам синоптиков нынешнее лето ожидается чрезвычайно жарким. И жители улицы Кирпичной в Речице нешуточно переживают, чтобы заброшенное захоронение битума не вызвало реальных захоронений не только собак, но и людей.