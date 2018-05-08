Тривижн 07/05 - 13/05:
Юнистар 07/05 - 09/05:

В Речице 55-летний пешеход перебегал дорогу и попал под Jeep, мужчина в больнице

  • 08 мая 2018, 13:35
  • 682
  • 1


Сегодня утром, примерно в 6.30, 55-летний мужчина перебегал дорогу. К сожалению, спешка ни к чему хорошему не привела: он оказался в травмотологическом отделении районной больницы.

ДТП случилось в Речице на улице Снежкова. Пешеход перебегал дорогу в неустановленном месте, когда Jeep Grand Cherokee сбил его.

В результате аварии мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.


gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Речица (1261)

Метки: ДТП и ЧП (375), Авто (5239), Область (5446)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 08/05 - 09/05:

Самое читаемое