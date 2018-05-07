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Фотофакт: в Речице Nissan сбил лося, животное погибло

  • 07 мая 2018, 17:08
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Сегодня днем в Речице под колеса Nissan внезапно выбежал лось.

Об аварии сообщили в группе «Речица Автопомощь». По словам очевидцев, лось перебегал дорогу, а водитель не успел притормозить.

Животное погибло.





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Места: Речица (1260)

Метки: ДТП и ЧП (363), Авто (5232), Область (5444)

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