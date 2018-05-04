«На окнах грибок, стены в дырах, штор нет». В Речице мать пришла в ужас от состояния детского отделения местной больницы — фото
- 04 мая 2018, 12:04
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В Гомеле нашли мотоциклиста, в погоне за которым погиб инспектор ГАИ. Возбуждено уголовное дело
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