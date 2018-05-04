«На окнах грибок, стены в дырах, штор нет». В Речице мать пришла в ужас от состояния детского отделения местной больницы — фото

Местная жительница оказалась в детском отделении Речицкой центральной районной больницы — ребенка забрала скорая. Теперь она пытается привлечь внимание общественности к проблемам медучреждения.





По словам очевидицы, которые приводит сообщество Речица LIVE, санстанция запретила в больнице... шторы. Из-за этого в палатах невыносимо жарко, распространяется грибок.





В учреждении не хватает бинтов для перевязки. «Мальчика (соседа) в палате стошнило на руку, там катетер перевязанный, бинт намок. На просьбу поменять бинт ответили: бинтов нет... Со второго раза поменяли бинт, — пишет женщина (орфография и пунктуация сохранена). — Может в исполком обратиться? Как сдвинуть с мертвой точки этот вопрос?!»





