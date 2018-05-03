Фотофакт: утром на Речицкой трассе груженый лесовоз чуть не упал с моста

  • 03 мая 2018, 11:27
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Сегодня утром, примерно в 9.30, на Речицкой трассе груженый лесовоз едва не опрокинулся с моста над Днепром.

Об аварии редакции «Сильных Новостей» сообщили читатели.

О пострадавших не сообщается. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.






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Места: Речица (1258)

Метки: ДТП и ЧП (352), Авто (5222), Область (5433)

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