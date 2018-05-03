Фотофакт: утром на Речицкой трассе груженый лесовоз чуть не упал с моста

106 В Индии из-за песчаной бури погибли более 100 человек — видео Почти 110 человек погибли в результате песчаной бури и урагана на севере Индии, еще 130 человек пострадали. Такие данные приводит издание The Indian Express....

140 Отменяют без отмены. «Тунеядский» декрет спускают на тормозах Чем больше деталей мы узнаем о новой версии «антитунеядского» декрета, тем более узким представляется круг попадающих под действие этого документа лиц....

549 Продали, изъяли и забыли: Комитет госконтроля проверил объекты, проданные за одну базовую КГК Гомельской области изучил эффективность использования государственных объектов недвижимости, проданных за одну базовую величину....

227 В Мозыре отец хотел отмазать сына от «тюрьмы» за взятку. Теперь сядут оба на два года Двое мужчин приговорены к ограничению свободы за попытку дать взятку должностному лицу, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Гомельского областного суда....

1438 В Кореневке поезд насмерть сбил женщину, а в под Рогачевом под колеса попал мужчина, переходивший пути в неположенном месте В Гомельском районе под колесами поезда погибла 64-летняя женщина, сообщил корреспонденту БелТА гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич....