Речичанка подозревается в служебном подлоге: сдала квартиру за 80 рублей, а в квитанцию внесла все 140

  • 02 мая 2018, 13:53
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47-летняя предпринимательница сдала жителям Сморгони Гродненской области квартиру и по просьбе мужчин внесла в квитанции заведомо ложные сведения.

Как сообщает dneprovec.by, речичанка составила договоры найма квартиры на три дня, а также оформила и выдала квитанции о получении денежных средств, в которые по просьбе мужчин внесла заведомо ложные сведения о том, что стоимость услуг по найму жилья составила 140 рублей, хотя фактически квартира была сдана за 80 рублей.

Квитанции она выдала для предоставления по месту работы вместе с отчетом по командировочным расходам, получив за данную «услугу» денежное вознаграждение. В отношении предпринимательницы возбуждено уголовное дело.


Анастасия Макеева, Гомельская правда
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Места: Речица (1257)

Метки: Криминал (9797), Область (5423)

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