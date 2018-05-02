Речичанка подозревается в служебном подлоге: сдала квартиру за 80 рублей, а в квитанцию внесла все 140

47-летняя предпринимательница сдала жителям Сморгони Гродненской области квартиру и по просьбе мужчин внесла в квитанции заведомо ложные сведения.

Как сообщает dneprovec.by, речичанка составила договоры найма квартиры на три дня, а также оформила и выдала квитанции о получении денежных средств, в которые по просьбе мужчин внесла заведомо ложные сведения о том, что стоимость услуг по найму жилья составила 140 рублей, хотя фактически квартира была сдана за 80 рублей.

Квитанции она выдала для предоставления по месту работы вместе с отчетом по командировочным расходам, получив за данную «услугу» денежное вознаграждение. В отношении предпринимательницы возбуждено уголовное дело.