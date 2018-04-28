Под Речицей пьяный сын избил ногами 80-летнюю мать

  • 28 апреля 2018, 17:32
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В деревне Комсомольск Речицкого района мужчина, приняв на грудь, устроил разборки с матерью: он четырежды ударил женщину кулаком в лицо и нанес пять ударов ногами по телу.

Инцидент произошел 11 апреля. В результате пенсионерка оказалась в травматологическом отделении больницы.

Спустя 10 дней, 21 апреля, еще один 57-летний мужчина поднял руку на мать. 82-летняя речичанка также оказалась в больнице: у нее перелом пальца правой руки и гематомы лица.

Проводится проверка, сообщает «Дняпровец».


gomel.today
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