Прокуратура: Речицкий военкомат нарушил закон, когда опубликовал в газете список людей, уклоняющихся от армии

  • 28 апреля 2018, 16:01
  • 1470
  • 0


27 апреля активисты Центра прав призывника получили ответ прокуратуры Речицкого района по вопросу размещения на сайте газеты «Дняпровец» статьи «Фамилии уклонистов Речицкого района сообщили в военкомате» с именами и домашними адресами призывников, названных «уклонистами».

В ответе прокуратуры сообщается, что по результатам проведенной проверки за допущенные нарушения требований законов главный редактор газеты «Дняпровец» и военный комиссар Речицкого и Лоевского районов предупреждены прокурором Речицкого района о недопустимости впредь нарушений данного законодательства.

Тем не менее, личные данные призывников остаются в тексте статьи на сайте газеты до сих пор.


Наша Нiва
KSK 15004 - 30/04:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Речица (1256)

Метки: Общество (29806), Область (5415)

Читайте также

На Гомельщине военкоматы пошли в психологическую атаку на «уклонистов»

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 27/04 (6:00) - 29/04 (19:59):

Самое читаемое