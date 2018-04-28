ВИЧ-инфицированной речичанке грозит срок за умышленное заражение, ранее она была судима по аналогичной статье

  • 28 апреля 2018, 15:47
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В январе прошлого года 28-летняя жительница Речицы завела новое знакомство, ее возлюбленным стал житель деревни Горваль. Однако девушка умолчала об одной важной детали -не сообщила о том, что она ВИЧ-инфицирована. Результат предсказуем — мужчина заражен, а речичанка рискует получить срок.

Выяснилось, что это не первое уголовное дело в отношении девушки. В 2016 года ее судили по этой же статье, но, по-видимому, она не из тех, кто учится на своих ошибках.

В данный момент речичанка отбывает наказание в ИК ­24, сообщил «Дняпровец».


gomel.today
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Места: Речица (1254)

Метки: Криминал (9786), Область (5412)

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