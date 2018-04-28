ВИЧ-инфицированной речичанке грозит срок за умышленное заражение, ранее она была судима по аналогичной статье

В январе прошлого года 28-летняя жительница Речицы завела новое знакомство, ее возлюбленным стал житель деревни Горваль. Однако девушка умолчала об одной важной детали -не сообщила о том, что она ВИЧ-инфицирована. Результат предсказуем — мужчина заражен, а речичанка рискует получить срок.

Выяснилось, что это не первое уголовное дело в отношении девушки. В 2016 года ее судили по этой же статье, но, по-видимому, она не из тех, кто учится на своих ошибках.

В данный момент речичанка отбывает наказание в ИК ­24, сообщил «Дняпровец».