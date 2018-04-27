Видеофакт: на выезде из Речицы перевернулась российская фура со щебнем

  • 27 апреля 2018, 12:29
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Очевидец происшествия выложил ролик в YouTube сегодня.

Как можно наблюдать на видео, вокруг машины есть следы пены. Вероятно, спасатели тушили российскую фуру.

Что стало причиной аварии и какова судьба водителя не известно.


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