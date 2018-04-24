В Речицком районе работавшие на субботники сотрудники МЧС случайно нашли целый склад боеприпасов времен ВОВ

  • 24 апреля 2018, 12:05
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Дело было возле деревни Копань. Спасатели сажали там деревья.


Как сообщает местная газета «Дняпровец», высадка саженцев производилась при помощи специального устройства — меча Колесова. Это такая штука, которая, будучи воткнутой в землю, образует лунку, куда и ставится саженец.


Орудуя этим мечом, в трех километрах от Копани, сотрудник МЧС Владислав Матарас внезапно услышал металлический скрежет. Дальше земляные работы проводились руками. Сняв верхний слой грунта, спасатель увидел предметы, очень сильно напоминающие гранаты и патроны.


Приехавшие саперы установили, что, в общем, МЧС-ники не ошиблись. Всего из земли было извлечено 13 ручных гранат РГД-33, 9 запалов к ним и 583 патрона калибра 7,62 мм.


Все найденные боеприпасы оказались советского образца времен Второй мировой войны.


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