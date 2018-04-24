В Речицком районе работавшие на субботники сотрудники МЧС случайно нашли целый склад боеприпасов времен ВОВ

Дело было возле деревни Копань. Спасатели сажали там деревья.





Как сообщает местная газета «Дняпровец», высадка саженцев производилась при помощи специального устройства — меча Колесова. Это такая штука, которая, будучи воткнутой в землю, образует лунку, куда и ставится саженец.





Орудуя этим мечом, в трех километрах от Копани, сотрудник МЧС Владислав Матарас внезапно услышал металлический скрежет. Дальше земляные работы проводились руками. Сняв верхний слой грунта, спасатель увидел предметы, очень сильно напоминающие гранаты и патроны.





Приехавшие саперы установили, что, в общем, МЧС-ники не ошиблись. Всего из земли было извлечено 13 ручных гранат РГД-33, 9 запалов к ним и 583 патрона калибра 7,62 мм.





Все найденные боеприпасы оказались советского образца времен Второй мировой войны.