«Если не сможете его прокормить — отдайте собакам на съедение». В Речице местные жители из-за нехватки денег привели в приют для бездомных животных месячного козленка

В Речицком частном приюте для бездомных животных «Островок» появился необычный житель. Местная жительница «сдала» месячного козленка из-за нехватки денег на его выхаживание.

По словам бывшей хозяйки животного, ее сын, после выхода из тюрьмы решил заняться сельским хозяйством и приобрел у соседей двух новорожденных козлят. Но денег на их содержание у молодого человека не оказалось. Один козленок очень быстро умер от голода, над вторым сжалились и местная жительница привела его, уже достаточно истощенного, к воротам приюта на собачьем поводке со словами: «Если не сможете его прокормить — отдайте собакам на съедение».







До этого случая в приют уже попадали необычные для такого места животные: вороны, голуби, кролики и аисты. Безусловно, в приют козленка приняли сразу же. Но что с ним делать дальше — главная проблема для хозяйки приюта.

По словам Светланы, опыта работы с такими животными ни у кого в приюте нет. Первые сутки весь приют «гуглил» информацию чем кормить, как прививать, и что вообще делать с таким маленьким животным.

Оказалось, что козлов разводят сугубо для мяса и убивают через несколько лет их жизни. Козы, благодаря тому, что дают молоко, живут дольше. Но на удивление всех приютских, козлы могут жить до 15 лет.





А в это время козленок адаптируется к жизни в не совсем обычных для таких животных условиях. Для него выделили построенный ранее птичник. Место в нем достаточно, но животное так только ночует. Все остальное время он ходит по пятам за Светланой, хозяйкой приюта.

Сначала собаки, живущие в приюте, отнеслись к козленку с осторожностью, украдкой обнюхивали или старались наблюдать за ним на расстоянии. Спустя пару дней все расслабились, включая самого козленка, и ходят толпой по территории приюта.





Козленок очень быстро научился заходить в дом. Его любимое место — стул, на котором он постоянно «дежурит» в ожидании вкусненького. Что касается еды, то на данный момент в его рационе овощи, свежая трава, яблоки, крупы, отруби, сено и веточки, которые он сам находит на территории приюта. А еще он постоянно пытается съесть небольшой обеденный стол в беседке во дворе приюта. К нему у него особая любовь.

На ночь необычного постояльца приюта одевают в свитер, связанный волонтерами, и отправляют ночевать в птичник, где есть сено, еда и вода.













Что будет дальше с козленком, и где он будет жить — вопрос. В приюте на данный момент проживает больше ста животных, которые требуют постоянного ухода и внимания. Владельцы приюта подыскивают дом для козленка, где он сможет прожить свои 15 лет без угрозы быть съеденным. Если дом, безопасный для его жизни, не найдется, то в приюте выделят место и для него, а так же построят домик для комфортной зимовки.

А пока козленок устраивает гонки по двору с мелкими собаками, атакует больших животных, бодается и пытается украсть еду из кошачьей кастрюли. Будущий приютский «рекетир» совсем скоро в своих размерах превзойдет самых больших собак в приюте. Такую важную персону нужно узнавать не только в лицо, а вернее по рогам, но и по имени, которое придумывают для него в социальных сетях «Островка».