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Фотофакт: тройная авария произошла недалеко от Речицы

  • 15 апреля 2018, 12:45
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Утром 14 апреля примерно в 8.30 на 7 км автодороги Речица — Светлогорск произошло ДТП, в котором пострадали три человека.

Подробности аварии выясняются, на данный момент известно, что столкнулись два автомобиля «Ауди» и «Пежо», три человека, находящиеся в этих авто, были госпитализированы.

Как сообщил инспектор ГАИ Денис Зубок, предположительно в аварии мог быть еще один участник.



dneprovec.by
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Места: Речица (1250)

Метки: Авто (5157), ДТП и ЧП (284)

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