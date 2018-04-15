Фотофакт: тройная авария произошла недалеко от Речицы

Утром 14 апреля примерно в 8.30 на 7 км автодороги Речица — Светлогорск произошло ДТП, в котором пострадали три человека.

Подробности аварии выясняются, на данный момент известно, что столкнулись два автомобиля «Ауди» и «Пежо», три человека, находящиеся в этих авто, были госпитализированы.

Как сообщил инспектор ГАИ Денис Зубок, предположительно в аварии мог быть еще один участник.



