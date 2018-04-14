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Из окна второго этажа речицкой больницы выпала женщина, она погибла — фото

  • 14 апреля 2018, 07:14
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В Речицкой центральной больнице случилось ЧП: из окна второго этажа выпала женщина и разбилась насмерть.

Трагедия произошла в отделении неврологии. По предварительным данным, одна из рассматриваемых версий — суицид.

Подробности выясняются.



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Места: Речица (1249)

Метки: ДТП и ЧП (278), Область (5367), Главное (5819)

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