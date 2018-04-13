В Речицком районе залетный вор обокрал 14 дач, его нашли по отпечаткам пальцев

В Речицкий отдел милиции обратились владельцы дачных домов, расположенных у деревни Лиски Речицкого района. По словам людей, их постройки обчистил вор. Такие заявления в РОВД написали 14 человек.

К месту происшествия выехала оперативно-следственная группа. При осмотре жилых помещений старший эксперт Речицкого межрайонного комитета судебных экспертиз обнаружил следы преступника, в том числе и отпечатки пальцев. При проверке следов рук по базам была установлена личность гражданина, который их оставил. О дальнейшем развитии событий рассказал официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области Руслан Габрилев:

— В этот же день оперативники установили местонахождение данного человека. Он был задержан в городском поселке Паричи Светлогорского района и доставлен в Речицкий РОСК. В процессе разбирательства выяснилось, что данный гражданин совершил серию краж из дачных домов, расположенных в садово-огородных товариществах «Трубник», «Геологов», «Зори над Лисками», «Таежное», «Тампонажное» около деревни Лиски Речицкого района. Кроме этого, в лесном массиве недалеко от деревни оперативники обнаружили схрон с похищенным. Найденные вещи были изъяты.





По всем следам с места происшествий назначен ряд экспертиз. Преступник заключен под стражу, ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Кража».