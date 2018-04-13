«Там с самого начала была онкология». Главный ЛОР-врач Гомельской области прокомментировал ситуацию с речицким «пришельцем»

«Наша Нива» писала о случае в Речице: в редакцию обратился друг рабочего Леонида Сосновского, утверждая, что медики своевременно не диагностировали у Леонида гайморит, в результате чего гноем разъело кости и хрящи, мужчина стал плохо слышать, видеть и говорить.

По настоянию сестры он обратился к частным врачам, которые поставили диагноз и рекомендовали хирургическое вмешательство.

Сначала врачи ничего не комментировали, ссылаясь на врачебную тайну.

Когда же история получила известность, с «Нашей Нивой» поговорил главный внештатный ЛОР Гомельской области Александр Черныш.

Он говорит, что обвинять врачей в данном случае неправильно, так как ситуация развивалась несколько иначе.

«Да, сначала мужчина лечился не в ЛОР-отделении речицкой больницы, это правда. Но и гайморита у него не было, там с самого начала была онкология. У него брали биопсию, нужно было верифицировать диагноз после гистологического обследования. Это не за один день делается, поэтому и могло сложиться впечатление, что его "не лечили". Замечу, что на повторный осмотр, когда были готовы анализы, он не явился, а пришел уже с конкретными симптомами [запущенной болезни]. В Гомеле же он был уже в онкологическом диспансере. Сейчас этот мужчина находится на лечении в речицкой больнице, все необходимое симптоматическое лечение ему оказывается. Сейчас его состояние неплохое, хотя, конечно, о возвращении лица к норме говорить не приходится — речь идет о том, чтобы победить новообразования», — сообщил нам Черныш.