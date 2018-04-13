МММ — это не финансовая пирамида, а семья Масюкевичей из Речицы, где три дочки Милана, Марта и Мия точно знают, как не заскучать в провинциальном городке

Молодая пара из Минска, предпочла вернуться в родную Речицу, променяв возможности, карьерный рост, столичный шум и бесконечную беготню, на умеренную жизнь в маленьком городке. Вот уже почти десять лет их главный рецепт семейного счастья — три дочки Милана, Марта и Мия. Жалеют ли о своем решение молодые родители и как не заскучать в провинциальном городке, читайте в репортаже «Сильных новостей».

История Оли и Миши началась когда ей было 15 лет, а ему — 18. Случайное знакомство на вечерней прогулке по району обернулось крепкой семьей, которой в этом году исполняется 16 лет. Вспоминая момент их знакомства, Миша без конца улыбается, немного розовеют щеки, а Оля обращает внимание, что на лице её мужа появились еще и ямочки.

Миша: «На самом деле, сейчас даже смешно это вспоминать. Мы же тогда такие деловые были, ни с кем специально не встречались. А познакомились с Олей на прогулке. Я был с другом Димой. На следующий день мы должны были уезжать работать воспитателями в детский лагерь „Солнечный“, а потом сразу на учебу. От этого было немного грустно. Вот и решили познакомиться с девчонками. Пообщались да разошлись. Наутро уехали в лагерь и после обеда уже ждали заезд детей. Администрация решила отдать нам самых сложных детей — Речицкий интернат. И тут вместе со всеми детьми приезжает Оля. Дима тогда еще пошутил, что работы не будет».

Оля: «Я училась в интернате для детей-сирот, это был мой 9-тый класс. Я никогда не ездила в детские лагеря. Все лето я проводила в Германии. Но в тот месяц меня вызвали заранее для поступления в педколледж в Речице. Я в него не прошла, к сожалению. Обратно вернуться уже не могла, и меня решили отправить в „Солнечный“. Где, оказывается, моим воспитателем будет Миша, с которым мы познакомились накануне вечером, когда я приехала на Ритм проведать бабушку».





После заезда в лагере ребята решили больше не расставаться. Миша уговорит Олину крёстную взять родительскую опеку над ней и перевести ее в обычную школу. Уже тогда ребята строили планы на Олино поступление в Минск. Для детей-сирот действуют существенные льготы, и любые двери университетов для них открыты. Конечно же, при их желании учиться. Благодаря ежегодным поездкам в Германию, Оля знала немецкий очень хорошо, и выбор, куда поступать, был очевиден — филфак БГУ.

Следом в Минск переехал и Миша. Так началась их не только совместная жизнь, но и жизнь в столице. Они сняли квартиру и стали жить вместе.

Оля: «После учебы в универе стал вопрос, куда дальше. Можно было вернуться в Речицу или остаться в Минске. Перспективы у меня были хорошие после получения диплома БГУ. Все наши родные думали, что мы выберем Минск».

Миша: «Да мы сами думали, что там останемся. В последний год Олиной учебы зимой мы уехали на целый месяц жить в Германию в маленький тихий городишко. И так там расслабились после минской вечной беготни, шума. Квартирный вопрос тоже сыграл свою роль. На тот момент отдавать за съем квартиры в Минске нужно было 250 долларов и тратить свою жизнь на зарабатывание этих денег, когда можно было жить здесь, получать те же деньги, но больше времени проводить друг с другом.

А потом оказалось, что мы просто боялись признаться друг другу вслух, что хотим вернуться в Речицу. Мы так восхваляли Минск, а потом оба поняли, что хотим в Речицу. Друзья нас не поняли. Мы вернулись и за 10 лет ни разу не пожалели».









После возвращения домой ребята столкнулись с проблемой поиска работы. Маленькие города всегда имели плохую репутацию на возможные вакансии. И даже имея хороший диплом БГУ можно было годами биться в закрытые двери.

Оля: «Я думала, все будет гораздо проще. И отдел образования заберет меня с руками. Но меня направили педагогом-организатором в Леваши. Позже я нашла вакансию в детском садике физруком. Тогда мне сказали, что в первую очередь на работу устраивали выпускников местного педколледжа».

Миша: «Первые несколько лет после переезда я продолжал работать на минскую контору. Ездил в командировки по стране. А после кризиса я остался без работы почти год. В Речице мне обещали много разных вакансий, но в итоге я оказался мастером производственного обучения по сварке и черчению в Озерщинском техническом колледже. В итоге я дома смотрю Ютюб, а утром иду учить пацанов. За год я выпустил 60 специалистов. Ребята отлично потом сдали выпускные экзамены. Ютюб знает свое дело».

Работая в детском садике, Оля решила, что настало время для детей. Оставалось выбрать фамилию для будущей семьи. Да и вообще, к созданию этой самой семьи ребята подошли серьезно. Сыграли свадьбу, фотографии с которой до сих пор рассматривают всей семьей. А тогда они думали, что останутся каждый при своей фамилии — Миша Кривонос и Оля Метельская.





Миша: «Я рос без отца. И мы тогда решили взять девичью фамилию моей матери. У нас в семье одни девочки, и бабушка была очень рада, что фамилия Масюкевич продолжит свою жизнь».

То что, в семье будет пополнение, ребята узнали только на пятом месяце. За это время Оля сменила место работы, начала работать в БРСМ, и так сильно была увлечена новой должностью, что опомнилась, когда на УЗИ сказали, что плод уже несколько сантиметров.





Миша: «Как только Оля узнала, что она беременная, сразу и походка изменилась, и резко спина начала ныть, и резко головокружения у нее начались. Через две недели даже живот появился. А до этого даже не замечала своего положения. Рожать ее повезли прямо с конференции, которую она организовывала».

Будущие родители прошли обучение и записались на совместные роды. По словам Оли, у нее совсем не было времени на себя.

Оля: «Роды прошли очень весело. Рожала я, но времени на себя совсем не было. Приходилось фотографировать Мишу постоянно, то в чепчике, то просто в палате. У меня схватки, а он мне в руки фотоаппарат дает со словами: „Да подожди ты со своими схватками, сфоткай меня с уткой!“, — потом умудрялся мне свою КВН-овскую программу рассказывать. Шутки читал, песни пел. На каждую схватку я слышала, как он дышит со мной, да еще громче, чем я. С 9 до 12 мы посмеялись, а потом мы помучались. Своего первого ребенка я увидела последняя, когда очнулась после кесарево».





После первого ребенка семья Масюкевичей решила долго не ждать. Разница у детей 1 год и 3 месяца. Оля и Миша признаются, что мечтали о погодках. Знакомые думали, что ребята уже обзавелись своим жильем, раз решились на второго ребенка. За десять лет они сменили десять съемных квартир. После смерти бабушки, чтобы не выделять социальной жилье Оле как сироте, за ней закрепили две комнаты в четырехкомнатной квартире по наследству. Позже родители решили взять кредит и строить дом. Сейчас дом построен, но осталась самая большая часть вложений — внутренние работы и коммуникации.

Миша: «Мы перестали торопиться его строить. Смысл нам сейчас во всем себе отказывать ради стройки? У нас сейчас есть где жить. Мы дома только ночуем. Как только наступает тепло, у нас постоянное движение — ролики, велосипеды. Летом в 8 утра мы уже на пляже всей семьей, откуда я иду на работу. Стараемся посещать каждое мероприятие в городе. Всегда ходим всей семьей. Пока у нас не родился третий ребенок, Оля носилась не только по городу, но и по стране. Доходило до того, что я иду с работы, звоню ей и спрашиваю: „А ты в каком сегодня городе?“. Потому что однажды я вернулся с работы и узнал, что она уже в поезде на пути в Германию с детьми».

Оля: «Мы сразу решили, что строить будут строители. Мне нужен здоровый муж, я хочу, чтобы в свой выходной он проводил время с семьей, а не на стройке. Поэтому наша стройка идет медленнее. Смысл от этого дома, если он потом может слечь?»





Третий ребенок в семье появился в начале прошлого года. То, что имена у всех девочек на букву «М» заметили, когда пошли в ЗАГС оформлять свидетельство о рождении. МММ — Марта, Милана и Мия Михайловны Масюкевичи. Для кого-то это буквосочетание напоминает о финансовой пирамиде, а для молодых родителей Оли и Миши — это показатель дружной и крепкой семьи.

Оля: «Я хотела назвать второго ребенка Кира. Но Миша не выговаривает букву «Р», и он сказал мне, что картавить имя собственного ребенка он не хочет. А то, что у Марты тоже есть эта буква, он не заметил. Первое имя мы тоже очень долго выбирали. Вариантов было много. Мы неосознанно смотрели имена на эту букву. Мы думали, что третий будет мальчик. Я даже вещи купила для мальчика. У нас тенденция — с каждым ребенком букв в имени все меньше. Сразу решили, что будет Майя. А потом вспомнили, что у друзей так собаку зовут. Долго смеялись. А потом подруга ошиблась и спросила: «Как там наша Мия поживает?», и все! Было решено. И мы пошли очередной раз в ЗАГС, где нас встречали со словами «Мама Мия!»

Миша: «Я раньше думал, что не будет разницы, кто у нас родится. А после второго ребенка я был безумно счастлив, что у меня все девочки. Может, я убегаю от ответственности, ведь вырастить парня намного сложнее. Но Оля говорит, что я идеальный отец для своих дочерей. Окружающие не понимают, как наша мама оставляет на меня детей и уезжает. Считают, что отец — это «оставить детей на кого попало».





Тишина в доме большой семьи бывает только по ночам. Каждое утро начинается как приход урагана. Спать долго в семье никто не любит, и дети уже с раннего утра готовы на прогулку. Постепенно к такому графику привыкли и родители. Оля признается, что выйти утром и вернуться вечером для их семьи в порядке вещей.

Миша: «Наши девочки встают в пять утра. На работе смеются, когда я говорю, что выспался — спал аж до 9. И каждый день у нас новый прикол. Наш балкон завален детскими игрушками, а девочки однажды подрались за втулку от туалетной бумаги!»

Музыкальная пауза от семьи Масюкевичей



После рождения третьего ребенка Оля и Миша решили, что настало время заняться собой — решили пойти в тренажерный зал и перейти на правильное питание. А еще они учились отдавать детей единственной бабушке, маме Миши, которая живет недалеко, и проводить время только вдвоем. То, что многие считают, что в Речице некуда сходить, ребят не беспокоит. Вся семья ходит в бассейн, на гимнастику. Вся неделя расписана. В неделе есть только два свободных вечера, вторник и пятница, когда семья может спокойно организовать семейный кинопросмотр. Но это возможно только в плохую погоду или зимой.

Оля: «Когда мы говорим о воспитании детей, мы понимаем, что должны быть примером для них. Нельзя дать ребенку ролики и сказать: „Иди, катайся“. Нужно делать это вместе с ними. Этим летом наконец-то сбылась наша мечта — у всей семьи появились велосипеды. Мы бы хотели еще ходить на фигурное катание. Мы одни из тех, кто за ледовые дворцы».





Можно сказать, что девиз этой семьи легко умещается в одной слово — «Двигайся!» Для этой семьи просиживать дома равносильно пыткам. Рождение троих детей не только не остановило их, а наоборот, придало еще больше сил и мотивации. Теперь в каждом путешествии у них есть компания. Дети лучше переносят дорогу, чем родители. У них даже появились свои «традиции». Например, когда они едут в поезде, то обязательно залазят на верхнюю полку и рисуют. Сутки в пути для детей ничто.

Семья Оли и Миши — одна из тех семей, которые окружающие не всегда понимают или принимают. Как признаются родители большого семейства, кто-то пожимает плечами от удивления, кто-то ищет подвох в их отношениях. Но они научились с улыбкой проходить все испытания жизни, а к проблемам относят как к временному явлению. Да и зачем тратить свои силы на это, когда в доме три маленьких пучка энергии, которые не дадут унывать. А если совсем грустно, то можно собраться большой семьей на диване, обняться, включить любимый сериал и подождать пока пройдет хандра. А она в этой крепкой семье старается не задерживаться.



