В Речице двое врачей в больнице игнорировали просьбы пациента о помощи. Он умер, а их осудили

Суд Речицкого района 11 апреля вынес обвинительный приговор двум врачам районной больницы — кардиологу Татьяне Кравченко и терапевту Екатерине Шабетник. Им инкриминировалась часть 2 статьи 162 — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, которые повлекли смерть по неосторожности.

Каждая из обвиняемых приговорена к ограничению свободы на три года без направления в учреждение открытого типа, а также штрафу в 40 базовых величин. Суд взыскал с них компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей в размере 60 тысяч рублей. Молодым специалистам запрещено по суду заниматься медициной практикой в течение пяти лет.

Житель Речицы Анатолий Ковалевич умер от легочно-сердечной недостаточности в мае 2016 года. В инфекционное отделение районной больницы он попал с диагнозом «фолликулярная ангина». Пациент неоднократно высказывал жалобы на боль в горле, просил вызвать отоларинголога, но дежурные терапевты — Татьяна Кравченко и Екатерина Шабетник проигнорировали его просьбы. У мужчины начались осложнения, в том числе стеноз гортани, реанимационные действия не принесли результата.

Жена Анатолия Ковалевича писала жалобы в разные инстанции, уголовное дело трижды возбуждалось и прекращалось. В итоге врачей все-таки привлекли к ответственности. Свою вину они полностью и «категорически» не признали, на суде говорили, что оказали пациенту необходимую помощь, а осложнения могут иметь молниеносный характер.

Представитель прокуратуры Николай Белорусов в судебных прениях отметил, что вина медиков доказана материалами дела и показаниями свидетелей. По его словам, хотя смерть Ковалевича и не надлежащее выполнение профессиональных обязанностей и не имеют прямой причинной связи, но имеют опосредованную. Прокурор напомнил, что медики не отреагировали должным образом на жалобы Ковалевича, а на его просьбы вызвать лор-врача ответили, что «сегодня выходной». При этом дежурные врачи имели полномочия вызвать узкого специалиста или созвать консилиум, но не сделали этого. Также они не оценили тяжесть состояния больного, не провели динамическое наблюдение. Эти и другие факторы привели к несвоевременной диагностике осложнений. Прокурор заметил, что у врачей была возможность оказать квалифицированную помощь в полном объеме.

Потерпевшая, Анна Ковалевич сейчас одна растит троих детей, младшему сыну в мае исполнится три года, дочке — восемь, старшему сыну 14 лет.

В комментарии БелаПАН она отметила, что не всегда в подобных случаях родственники могут добиться возбуждения уголовного дела и судебного разбирательства, так как доказать вину медиков очень сложно. «На это нужно много моральных и психических сил. Это отняло у меня часть жизни. Но я прошу людей, чтобы они не были равнодушными, не проходили мимо таких случаев халатности и безответственности. Если люди будут равнодушными, то беда может придти и в другие счастливые семьи», — заметила Ковалевич.

Она удовлетворена тем, что врачи наказаны, и не будут в течение пяти лет заниматься медициной.