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Гомельский бомж среди ночи ограбил речицкого пенсионера

  • 10 апреля 2018, 09:31
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Ночью в Речицкий РОВД обратился пенсионер из райцентра: в 02.00 в его дом, открыв засов двери, проник грабитель, похитил 50 рублей и скрылся.

Подозреваемый задержан. Им оказался 47-летний уроженец Гомеля без определенного места жительства и рода занятий, ранее неоднократно судимый. Похищенное изъято.


Анастасия Макеева, Гомельская правда
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Места: Гомель (22033), Речица (1244)

Метки: Криминал (9694), Область (5345)

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