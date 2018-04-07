Нетрезвый речичанин набросился на таксистку с кулаками

Ночью 31 марта один из пассажиров напал на водителя такси — 37-летнюю речичанку.

Как прокомментировал заместитель начальника РОВД Андрей Семков, конфликт произошел, когда водитель сделала замечание нетрезвому местному жителю 1978 года рождения, который устроил перепалку со своей спутницей на заднем сидении авто. В ответ тот схватил женщину за волосы и набросился с кулаками. Подозреваемый, который ранее не привлекался, задержан и отправлен в ИВС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Хулиганство», максимальное наказание согласно которой — лишение свободы на срок до двух лет.