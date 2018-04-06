Речичанину, которому своевременно не диагностировали гайморит, так и не сделали операцию: воспаление переросло в онкологию

«Наша Нива» недавно рассказала историю рабочего «Речицадрева» Леонида Сосновского. Местные врачи не сумели диагностировать у него гайморит. В результате гноем разъело хрящи и кости лица, глаза расползлись в стороны, «вид стал как у пришельца» — в платной клинике схватились за голову и направили на операцию.

Но, как стало известно в ходе дополнительного обследования, операцию сделать уже невозможно — на месте острого воспаления появилось злокачественное новообразование.

«Операцию можно было делать несколько месяцев назад, когда злокачественных процессов еще не было.

В онкоцентре все были в шоке от некомпетентности речицких врачей, Леонид уже прошел первый курс химиотерапии, сейчас лежит дома с сильной головной болью.

Что будет дальше, неизвестно», — сообщил нам друг мужчины Олег Шабетник.