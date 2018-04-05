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В деревне под Речицей 17-летний парень проломил таксисту голову молотком

  • 05 апреля 2018, 09:17
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Нападавший был в состоянии алкогольного опьянения. Теперь он обвиняется в покушении на убийство.

Как сообщили в МВД, нападение состоялось 3 апреля в деревне Стасевка Речицкого района. Парень 2000 года рождения, вооруженный молотком, попытался убить ьводителя такси 1954 года рождения. В итоге пострадавший доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой.

Изначально уголовное дело было заведено по части 1 статьи 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Однако чуть позже следственные органы передумали и обвинение было переквалифицировано на ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь — теперь речь идет о покушении на убийство.


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Места: Речица (1239)

Метки: .Криминал (1), Область (5308)

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