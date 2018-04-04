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В Речицком районе водитель «ВАЗа» выехал на встречку и врезался в грузовик, через несколько дней мужчина умер

  • 04 апреля 2018, 11:36
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Смертельная авария произошла в Речицком районе в минувшую пятницу, 30 марта: водитель «ВАЗа» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Mercedes.

Авария произошла недалеко от деревни Солтаново.

В пресс-службе МВД сообщили, что 49-летний водитель «ВАЗа» был родом из Бобруйска. После аварии его госпитализировали в местную больницу, однако спустя несколько дней, 3 апреля, он скончался.



gomel.today
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Места: Речица (1238), Бобруйск (215)

Метки: Авто (5123), Область (5300), ДТП и ЧП (248)

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