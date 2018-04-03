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Фотофакт: утром в Речице из окна многоэтажного дома выпала женщина (обновлено)

  • 03 апреля 2018, 15:58
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Сегодня утром в Речице из окна многоэтажного дома выпала женщина. «Женщина упала телом на землю, а головой — на бетонную отмостку», — говорят очевидцы.

Первые сообщения о трагедии появились в группе «ЧП. Гомельская область».


Инцидент произошел по улице Строителей примерно в 7.50. По словам свидетелей, женщина упала из окна пятого этажа. Люди, проходившие мимо, тут же вызвали скорую, которая оперативно прибыла на место происшествия.

57-летняя женщина погибла. Основной версия — самоубийство, пишет Sputnik. В открытых интернет-источниках сообщается, что женщина и ранее заявляла о намерении совершить суицид.



gomel.today
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